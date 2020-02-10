2020/02/10 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يؤجّل إمتحانات الطلبة بسبب تساقط الثلوج موجة صقيع غير مسبوقة تجتاح مدن العراق بغداد – الزمان رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار الموجة الباردة حتى يوم الجمعة المقبلة ، مشيرة الى طقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة سيكون باردا مصحوبا بأمطار وثلوج.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس […]

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