2020/02/10 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاق “#اربعينية_قادة_الانتصار” اعلى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لقرب اربعينية استشهاد القادة الحاج ابو مهدي المهندس و الجنرال قاسم سليماني .وتصدر الهاشتاق اعلى التغريدات بعد ساعات على انطلاقه، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المغردين والناشطين العراقيين وحتى العرب الذين اشادوا بدور القادة المجاهدين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاشتاك #اربعينية_قادة_الانتصار يتصدر تويتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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