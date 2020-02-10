2020/02/10 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصدر هاشتاق “#اربعينية_قادة_الانتصار” اعلى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لقرب اربعينية استشهاد القادة الحاج ابو مهدي المهندس و الجنرال قاسم سليماني .
وتصدر الهاشتاق اعلى التغريدات بعد ساعات على انطلاقه، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المغردين والناشطين العراقيين وحتى العرب الذين اشادوا بدور القادة المجاهدين .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #اربعينية_قادة_الانتصار يتصدر تويتر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتصدر الهاشتاق اعلى التغريدات بعد ساعات على انطلاقه، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المغردين والناشطين العراقيين وحتى العرب الذين اشادوا بدور القادة المجاهدين .
هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاشتاك #اربعينية_قادة_الانتصار يتصدر تويتر وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #اربعينية_قادة_الانتصار يتصدر تويتر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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