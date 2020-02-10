خطوط للرحلات البحرية تحظر حاملي الجوازات الصينية بسبب مخاوف كورونا

2020/02/10 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركتا Royal Caribbean و Norwegian Cruise Lines عن حظر المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من الصين أو هونغ كونغ أو ماكاو على الرحلات البحرية “حتى إشعار آخر” بسبب تفشي فيروس كورونا.وقالت الشركة النرويجية في بيان الى وسائل الاعلام أنها ستحظر أيضًا أفراد الطاقم الذين يحملون أيًا من جوازات السفر هذه.بالإضافة إلى ذلك […]

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