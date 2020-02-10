2020/02/10 | 20:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تصدير سبع منتجات زراعية الى خارج البلد”.وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الوزارة قدمت طلبا للجنة الاقتصادية لغرض الموافقة على تصدير محصول الشعير لوفرته محلياً”.و أشار إلى “استمرار منع استيراد 25 مادة زراعية وحيوانية لوفرتها محلياً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة توافق على تصدير سبع منتجات زراعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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