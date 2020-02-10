درجال: رسالة الفيفا ستضع خارطة طريق للاتحاد العراقي

2020/02/10 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، أن "رسالة الاتحاد الدولي(فيفا) المرتقبة ستضع خارطة طريق للاتحاد العراقي للمرحلة المقبلة".

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