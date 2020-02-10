ارتفاع جديد بعدد المصابين اثر القصف الايراني لقاعدة عين الأسد في الانبار

2020/02/10 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولون أمريكيون، يوم الاثنين، ان الجيش يستعد للابلاغ عن قفزة تفوق 50 في المئة في عدد حالات اصابة الدماغ المؤلمة الناجمة عن الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد في العراق الشهر الماضي.

وقال المسؤول لرويترز، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك الآن أكثر من 100 حالة اصابة، ارتفاعاً من 64 حالة تم الإبلاغ عنها سابقاً في الشهر الماضي.

ورفضت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) التعليق على هذا الخبر.

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