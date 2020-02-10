2020/02/10 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين (10 شباط 2020)، قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الدفاع التركية تعلن قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في أدلب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين (10 شباط 2020)، قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزارة الدفاع التركية تعلن قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في أدلب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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