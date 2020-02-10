وزارة الدفاع التركية تعلن قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في أدلب

2020/02/10 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين (10 شباط 2020)، قصف 115 هدفاً للجيش السوري وتدمير 3 دبابات في...





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