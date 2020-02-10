التخطيط العراقية تزف بشرى للعاطلين في ذي قار

2020/02/10 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، اليوم الإثنين، عن تخصيص 15 ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية، و200 دونم لإنشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ضمن ا...

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