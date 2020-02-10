برلماني عراقي: 32 ألف نازح عراقي سيعودون من سوريا

2020/02/10 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة نينوى العراقية، شيروان الدوبرداني، أن 32 ألف نازح عراقي سيعودون من مخيم الهول السوري على مدى الشهر المقبل....

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