رويترز: 100 اميركي اصيبوا بارتجاج المخ بقصف عين الاسد

2020/02/10 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة رويترز ارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين بارتجاج المخ جراء القصف الايراني لقاعدة عين الاسد في العراق الى أكثر من 100....

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