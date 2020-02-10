2020/02/10 | 20:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا "تُسقط" مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا "تُسقط" مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا "تُسقط" مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).