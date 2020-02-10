مقرب من الصدر: الحج يقصد فيه الطاعة والتظاهرات تتسم بالمعصية واللهو واللعب

2020/02/10 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرق صالح محمد العراقي، بين اختلاط الجنسين في الحج والاختلاط في التظاهرات.

وقال صالح محمد العراقي، صحيح انه في الحج اختلاط، لكنه يتسم بالطاعة وانه نسك وان المرأة تكون فيه محجبة ومستورة، وان الاختلاط في اداء المناسك فقط لا في المبيت، وان الحج يقصد فيه الطاعة ولا يراد منه اختلاط الجنسين والرقص والكلام والفحش والتعري والسفور وتعاطي المحرمات والممنوعات.

أما التظاهرات فتتسم بالمعصية واللهو واللعب وبعض النساء بلا حجاب ولا ورع، وان ما يقصده الكثير من المتظاهرين والمتظاهرات هو التمرد على الدين والاعراف الاجتماعية السائدة، وان الكثير من رواد التظاهرة ممن هب ودب، وكثر فيها الرفث والفسوق والعصيان على حد تعبيره.

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