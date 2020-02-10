وزارة تربية الإقليم تعلن تعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية بسبب موجة البرد والثلوج

2020/02/10 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، تعطيل الدوام بالمؤسسات التعليمية في محافظات الإقليم، يوم الثلاثاء، على خلفية سوء الأحوال الجوية.

واوضحت الوزارة في بيان، ان القرار يهدف للحفاظ على سلامة طلبة المدارس ورياض الأطفال، والكوادر التدريسية والتعليمية العاملة فيها، من المخاطر الناجمة عن صعوبات التنقل، بسبب تراكم الثلوج والصقيع على الطرق، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة، الذي تشهده محافظات الإقليم.

هذا، وكانت موجة البرد والثلوج قد أدت الى انقطاع عدد من الطرق الرئيسة، ومن بينها الطريق الرابط بين محافظتي أربيل ودهوك، وإيقاف حركة نقل البضائع والمسافرين بمنفذ حاج عمران الحدودي، بعد ان سجلت درجات الحرارة انخفاضا وصل في بعض المناطق، الى خمس عشرة درجة مئوية تحت الصفر.

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