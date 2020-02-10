2020/02/10 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق”، اليوم الاثنين، على وثائق تظهر قرارا لمحكمة البداءة بإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي الاحتياط وتؤكد اختلال نصاب المحكمة الاتحادية وعدم قانونية اي قرار يصدر عنها وفق الوضع الراهن .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. محكمة البداءة تصدر قراراً بإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي الاحتياط في المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. محكمة البداءة تصدر قراراً بإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي الاحتياط في المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).