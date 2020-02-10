بسبب خيانتها …رياض محرز نجم “السيتي” ينفصل عن زوجته

2020/02/10 | 21:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محرز اللاعب الجزائري، نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، اعلن الانفصال عن زوجته الهندية الأصل ريتا جوهال بعد خيانتها له ومواعدتها الملاكم البريطاني انتوني جوشوا.واكدت صحيفة “صن” خبر […]

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