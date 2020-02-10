الكعبي: عصابات مكافحة الدوام وداعش وجهان لعملة واحدة

2020/02/10 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بأشد العبارات، إغلاق عدد من الجامعات بمحافظة ذي قار من قبل ما يسمى بفريق مكافحة الدوام واعتداءاتهم المتكررة على طلبة الكليات، فيما طالب القوات الأمنية بمختلف صنوفها للتحرك الفوري لاعتقال هذه العصابات ووضع حد لهذا الاستهتار والفلتان الحاصل.

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