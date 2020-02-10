رئاسة البرلمان : عصابات مكافحة الدوام وداعش وجهان لعملة واحدة

2020/02/10 | 21:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استنكر حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأشد العبارات ، اغلاق عدد من الجامعات بمحافظة ذي قار من قبل مايسمى بفريق مكافحة الدوام واعتداءاتهم المتكررة على طلبة الكليات ، مطالبا القوات الامنية بمختلف صنوفها للتحرك الفوري لاعتقال هذه العصابات ووضع حد لهذا الاستهتار والفلتان الحاصل . واكد الكعبي في بيان اليوم الاثنين ...

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