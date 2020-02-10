مصدر يكشف شرط البارزاني مقابل دعم حكومة علاوي

2020/02/10 | 21:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن “شرط” وضعه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مقابل دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وقال المصدر إن “البارزاني اشترط على محمد توفيق علاوي إعادة توزير فؤاد حسين في وزارة المالية مقابل دعم حكومة علاوي”.يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط ...

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