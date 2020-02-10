محافظة تحذو حذو كوردستان وتعلن الثلاثاء عطلة

2020/02/10 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة نينوى، يوم الاثنين، اعتبار يوم غد الثلاثاء عطلة، مستثنية الدوائر الخدمية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري في منشور بصفحته في فيسبوك ان الجبوري أعلن تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى ليوم غد بسبب تدني درجات الحرارة ويستثي الدوائر الخدمية.

يشار الى ان اقليم كوردستان اعلن تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم غد الثلاثاء، نتيجة الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة.

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