مُجدّداً.. السفارة الأميركية تحذّر رعاياها من الاقتراب لمبناها في بغداد

2020/02/10 | 21:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني، #قاسم_سليماني، تكثر التحذيرات التي تُطلقها #السفارة_الأمبركية في #بغداد، لرعاياها في #العراق من الاقتراب لمقر سفارتها فب #المنطقة_الخضراء، […]

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