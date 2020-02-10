محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليوم غد

2020/02/10 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلا...





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