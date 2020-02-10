اجتماع امني عالي المستوى يضم وزراء وقادة امنيين يخرج بتوصيات لفرض القانون بالتعاون مع المتظاهرين

2020/02/10 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، عقد اجتماع عالي المستوى يضم وزراء وقادة أمنيين، لفرض القانون بالتعاون مع المتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وذكر قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير الداخلية وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اجتماعا امنيا عالي المستوى بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية والامن الوطني وقادة عمليات بغداد والفرات الاوسط والرافدين والبصزة ومدراء الشرطة لمحافظات (بغداد، بابل، كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، الديوانية، واسط، ميسان، ذي قار، البصرة) وممثلي الوكالات الامنية والاستخبارية المخابرات والاستخبارات والامن وإعلام الوزارات والاجهزة الامنية".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر خصص لمناقشة المسؤولية الامنية لحماية المتظاهرين وتامين مناطق التظاهر ونقل المسؤولية الامنية لوزارة الداخلية من وزارة الدفاع في محافظات (النجف الاشرف، بابل، واسط، ميسان، الديوانية، السماوة) كمرحلة أولى".

وبحسب البيان، "استعرض القادة تقديرات الموقف الامني والتحديات القائمة، وخلص الاجتماع الى توصيات مهمة لفرض القانون حماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين من خلال التعاون مع المتظاهرين السلميين".

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