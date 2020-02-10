انفجار يستهدف رتلا للقوات الأميركية جنوبي بغداد

2020/02/10 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف انفجار اليوم رتلا للقوات الأميركية بمنطقة اليوسفية جنوب العاصمة العراقية بغداد....

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