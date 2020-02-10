محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليوم غد

2020/02/10 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء، ماعدا الدوائر الخدمية.وذكر مكتب الجبوري، في بيان مقتضب، تلقته “العهد نيوز” ، أن “محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء، بسبب تدني درجات الحرارة”، لافتاً إلى أنه “يستثي الدوائر الخدمية”./انتهى7

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