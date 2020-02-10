2020/02/10 | 21:57 - المصدر: الغد برس

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اصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة بمقهى شعبي شمال بعقوبة بمحافظة ديالى

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اصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة بمقهى شعبي شمال بعقوبة بمحافظة ديالى

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