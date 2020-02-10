2020/02/10 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين من خلال التعاون مع المتظاهرين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلتقه "الغد برس"، انه "بناء على توجي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ترأس، وزير الداخلية اجتماعا امنيا عالي المستوى بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية والامن الوطني وقادة عمليات بغداد والفرات الاوسط والرافدين والبصزة ومدراء الشرطة لمحافظات ( بغداد ، بابل ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ، الديوانية ، واسط ، ميسان ، ذي قار ، البصرة ) وممثلي الوكالات الامنية والاستخبارية المخابرات والاستخبارات والامن وإعلام الوزارات والاجهزة الامنية وخصص المؤتمر لمناقشة المسؤولية الامنية لحماية المتظاهرين وتأمين مناطق التظاهر ونقل المسؤولية الامنية لوزارة الداخلية من وزارة الدفاع في محافظات ( النجف الاشرف ، بابل ، واسط ، ميسان ، الديوانية ، السماوة ) كمرحلة أولى".

واضاف انه "استعرض القادة تقديرات الموقف الامني والتحديات القائمة خلص الاجتماع الى توصيات مهمة لفرض القانون حماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين من خلال التعاون مع المتظاهرين السلميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تؤكد على حماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين من خلال التعاون مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تؤكد على حماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين من خلال التعاون مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).