تركيا ترد على القصف السوري وتقصف 115 هدفا للقوات السورية

2020/02/10 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، قيام الجيش بقصف مواقع للقوات الحكومية السورية، ردا على مقتل واصابة عدد من جنودها، نتيجة قصف سوري مماثل على نقطة مراقبة تركية قرب إدلب.

وأكدت الوزارة في بيان، ان القوات التركية قصفت مئة وخمسة عشر هدفا، وتمكنت من تحييد أكثر من مئة من عناصر الجيش السوري، لافتة الى ان القصف جاء وفق قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس على حد تعبيرها.

من جهته أوضح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد عمر جليك في تصريح، ان الجيش التركي يواصل القصف المكثف على مواقع تابعة للجيش السوري، مضيفا ان من المحال ان تقوم تركيا بسحب قواتها، من نقاط المراقبة التي أقامتها في حدود محافظة إدلب السورية.

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