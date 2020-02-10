العامري يكشف تفاصيل محادثة مع المهندس حذر فيها سليماني من المجيء الى العراق

2020/02/10 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري عن تفاصيل محادثة طلب فيها من نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ابلاغ قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بعدم القدوم […]

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