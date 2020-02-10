2020/02/10 | 22:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بارتجاج في الدماغ جراء الهجوم الإيراني على قاعدتين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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