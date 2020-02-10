اصابة 6 مدنيين بتفجير داخل مقهى في بعقوبة


اصابة 6 مدنيين بتفجير داخل مقهى في بعقوبة
2020/02/10 | 22:08 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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