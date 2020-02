قتيل في الناصرية.. ماذا تعرف عن

2020/02/10 | 22:11 - المصدر: الحرة

منذ بداية التظاهرات، كان العصيان المدني سلاحا قويا بيد المتظاهرين للتصعيد.

وبعد مقتل أول متظاهر، انتشر وسم على مواقع التواصل الاجتماعي هو #ماكووطن_ماكودوام (لا دوام من دون وطن).

ويرى ناشطون أن الدعوة للإضراب كانت سلمية وطوعية واقتصرت على النقاشات التي تصبح حادة أحيانا، وعلى الرغم من هذا، وربما بسببه، نجحت نجاحا كبيرا جدا.

تقول زينب الربيعي، وهي مدرسة في إحدى مدارس مدينة الصدر، إن "الأهالي استجابوا بقوة لدعوات الإضراب، وعطلوا المدارس لأكثر من شهر"، مضيفة إن "وزارة التربية اضطرت لعقد اجتماعات بين الأهالي ومدراء المدارس تم توقيعهم فيها على إقرار بتحمل المسؤولية عن رسوب أبنائهم في حال استمر الإضراب".

لكنه وفي الوقت الذي فيه كان المتظاهرون يتلقون القنابل الدخانية والرصاص برؤوسهم، كانت مجموعات من عشرات الأشخاص في عدة محافظات، تدور بين المدارس والجامعات لـ"إجبارها" على المشاركة في الإضراب مع إن أغلب الطلبة كانوا مضربين أساسا.

كيف بدأ الأمر؟بعد أسبوعين تقريبا من بدء الإضراب، شهدت ساحات الاعتصام دعوات لتشكيل ما يعرف بـ"أفواج مكافحة الدوام".

يقول (س.ح) وهو متظاهر من بغداد إن "ساحة اعتصام بغداد رفضت الدعوة لتشكيل هذا الفوج على الرغم من وجود أصوات نادت بتشكيله من داخل الساحة".

وتابع لموقع "الحرة"، "الأصوات الداعمة للتشكيل كانت قليلة جدا، فبالإضافة إلى أن المتظاهرين رفضوا أن يجبروا الناس على أي فعل، فإنه كان من المستحيل عمليا خلق مثل هكذا مجموعات والسيطرة عليها وجعلها مؤثرة في وقت ينشغل المتظاهرون فيه بتلافي القنابل الدخانية والرصاص".

ويضيف "كنا نعرف إن هذا سيستغل استغلالا خاطئا، وسيستخدم للتشويه على الانتفاضة، لهذا رفضته ساحات التظاهر الأخرى أيضا".

لكن هذه المجموعات تأسست على الرغم من عدم علاقتها بساحات التظاهرات وعدم رضا قيادات المتظاهرين عنها.

وبحسب (س.ح) فـ"إنهم تابعون لجهة سياسية، وإلا فكيف تصدق إن القوات الأمنية التي قتلت وأصابت 30 ألف متظاهر سلمي لم يخرجوا أبعد من ساحات التظاهر بشبر، تسمح لنفس هؤلاء المتظاهرين بالتجول على دراجات بأعداد كبيرة والتنقل بين مدرسة وأخرى لإغلاقها"؟

وتبدو الحجة منطقية فعلا، لكنها تثير سؤالا آخر:

من هم إذن عناصر أفواج مكافحة الدوام؟

يقول محمد رزاق، وهو أحد مؤسسي "فوج مكافحة الدوام" في إحدى المحافظات العراقية، إنه ترك نشاطه في هذه المجموعة بعد أسبوعين من عملها، بعد أن اجتاحها أشخاص ينادون بالعنف".

وأضاف "كنا نتجول في مدارس مناطقنا نحاول إقناع الطلاب بعدم الدوام، لكن بعد أيام وفجأة انتشر أشخاص غرباء على دراجات وهم يحملون الهراوات".

ويتابع "تعرضت إلى الدفع والضرب من حرس المدارس والمديرين ولم أقم بالرد أبدا بأي عنف أنا أو أي من زملائي المتطوعين، لهذا استغربت كثيرا حينما رأيت تلك المجموعات، ثم فهمت حينما رأيت تغريدة صالح".

ويضيف "حينما غرد صالح محمد العراقي #ماكووطن_ماكودوام نزل الصدريون بكثافة إلى المدارس وحصلت اعتداءات على الأسرة التعليمية، ربما لا يكون هؤلاء صدريين لكن الموضوعين تزامنا بشكل غريب".

وصالح محمد العراقي هو حساب مقرب من الصدر نشر هذه التغريدة قبل أسابيع، حينما كان يعلن دعم الاحتجاجات العراقية.

يقول النقيب "س.ن" وهو ضابط ارتباط بقيادة العمليات العسكرية في إحدى المدن التي تشهد تظاهرات، إن "نشاط أفواج مكافحة الدوام كان كبيرا، وكانوا يرصدون دائما وهم يتنقلون بين المدارس والكليات من منطقة إلى أخرى".

ويضيف النقيب لموقع "الحرة"، "كنا نلاحظ إنهم يركزون على المدارس في المناطق الراقية أكثر من تلك الموجودة في المناطق الشعبية".

ويقول النقيب إنه لم تصدر أوامر بمجابهة هذه المجموعات، وهو يظن إن السبب هو "وضع البلاد الملتهب، ولا أعتقد إن القيادة أرادت مزيدا من الاحتقان".

لكن قوات الأمن، في المدينة التي يعمل فيها هذا النقيب، تورطت بإطلاق نار جماعي على متظاهرين في حادث أصبح يعرف فيما بعد بـ"المجزرة"، ولم تبد عناصرها أو قياداتها كثيرا بـ"زيادة الاحتقان" وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين، في الوقت الذي يتجول فيه "مكافحو الدوام" على دراجاتهم بحرية من دون أن يحاسبهم أحد.

لكن هذا تغير اليوم.

قتل في الناصرية أحد "مكافحي الدوام" خلال اشتباك مع قوات الأمن هو الأول المسجل من نوعه مع هذه المجموعات.

واليوم أيضا، شن صالح العراقي هجمة على المتظاهرين، متهما إياهم بالمسؤولية عن هذه الأفواج..

وقد يبدو من الغريب إن نشاط هذه الأفواج ومن ثم قمعها، ارتبط بتغريدتين متناقضتين في المعنى لصالح، المقرب من الصدر.

لكن أبناء المدن المتظاهرة، يقولون إنهم يعرفون ارتباطات بعض هؤلاء "المكافحين" ودوافعهم.

يقول المتظاهر (ح.أ) من الناصرية "يقود فوج مكافحة الدوام شخص اسمه (م.خ) كان جنديا في جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، وهو يفرض إتاوات بالملايين على الكليات الأهلية".

ويقول (ح.أ) إن "جامعة العين (التي حصلت اشتباكات اليوم عندها) يمتلكها قيادي بارز في حزب الدعوة، وهذه هي المرة الثالثة التي تعارض قرار حظر الدوام، كما إن الإشاعات تقول إن مسؤوليها دفعوا أموالا لفوج مكافحة الدوام من أجل حمايتها".

ويتابع بمرارة، يضرب الصدر خصومه السياسيين، ويحصل على الأموال، ويضرب المتظاهرين، كلهم بحجارة واحدة اسمها "فوج مكافحة الدوام".

ويضيف متظاهر آخر من الناصرية لموقع "الحرة" إن "موقف ساحة الحبوبي بالضد تماما من كل محاولات إجبار الطلبة على الإضراب مع إنه يدعو في الوقت ذاته إلى استمرار الإضراب الطوعي".

ويضيف المتظاهر حسين الغرابي لموقع "الحرة" إن "الشباب المتظاهرين سمعوا إطلاق نار قرب جامعة العين، فهرعوا إلى المكان، ووجدوا عنصرا من فوج مكافحة الدوام قتيلا برصاص القوة الأمنية التي تحمي الجامعة".

وأضاف حسين "أبعد المتظاهرون عناصر مكافحة الدوام عن محيط الجامعة وأدانوا موقفهم وحاولوا تطمين الطلبة".

وصدرت بيانات إدانة كثيرة من ناشطي المتظاهرين تصف ما يقوم به "مكافحو الدوام" في الناصرية بـ"الجريمة"، ويقارنون أفعالهم بـ"الدعشنة".

ويقول سجاد حسين وهو متظاهر من بغداد لموقع "الحرة" إن "مشهد المدارس والدوائر الخالية كان قويا إلى درجة إن الحكومة المعروفة بعدم الاكتراث، دعت أكثر من مرة إلى إنهاء هذا العصيان"، مضيفا "العصيان أحد أقوى أسلحتنا كمتظاهرين، وعودة الدوام تضعف الضغط الذي نقوم به".مبينا "في بغداد هناك أقلية من الطلبة تريد الاستمرار في الدوام، وهم يفعلون ذلك مع إن هذا يؤثر كثيرا على موقف أغلبية الطلاب ويقوي موقف الحكومة التي تريد أن تعاقبهم".ويجيب سجاد على سؤال موقع "الحرة" عن سبب عدم دعم الساحات لـ"فوج مكافحة الدوام" على الرغم من إن منع الدوام هو بمصلحة المتظاهرين" بالقول "الوسيلة التي تحقق بها الغاية هي بأهمية الغاية، لا يمكن أن ننتفض على القمع، ونكون قمعيين في الوقت ذاته."مع هذا" يقول سجاد "الإضراب مستمر وطوعي في بغداد".ويقول رافضو المشاركة في الإضراب إنهم يحسون بالضغط، ويتعرض بعضهم للتهديد أحيانا للاستمرار في مقاطعة الدوام.

