الصناعة تبحث مع الدفاع تجهيز معدات عسكرية محلية الصنع

2020/02/10 | 22:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / شذى الجنابي

بحثتْ وزارتا الصناعة والدفاع تجهيز القوات المسلحة بالمعدات العسكرية محلية الصنع ضمن خطوات دعم المنتجات الوطنية.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري برفقة وزير الدفاع نجاح الشمري وعدد من القادة الامنيين الى الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية للاطلاع على تصنيع وانتاج المعدات العسكرية والإمكانيات والقدرات المتعلقة بهذا

الصدد.

واطلع الجانبان اثناء الزيارة على تصنيع المدافع (122) ملم و(130) ملم و(155) ملم والراجمات (4 ـ 6) صواريخ، وكذلك صناعة الهاونات (120) ملم ضمن اختصاص ونشاط الشركة في المجال العسكري، كما اطلعا خلال الجولة الميدانية على مصنع الشهداء لإنتاج المدفعية وما يحتويه من خطوط انتاجية ومعدات ثقيلة، واعمال وتكنولوجيا تلك الخطوط ومواصفاتها

العالية في صناعة المعدات العسكرية، الى جانب زيارتهما مصانع الشركة الأخرى لإنتاج أسطوانات غاز الطبخ وملحقاتها والبراميل المعدنية وغيرها، وابديا الاهتمام البالغ بدعم الامكانيات والصناعة المحلية في جميع المجالات الصناعية لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة

الصعبة.

بدوره، قال وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري اثناء الجولة: ان الشركة العامة للصناعـات النحاسيـة والميكانيكيـة تمتلك مصنعا متكاملا يحتوي على خطوط ومكائن ومعدات رصينة لتصنيع وإنتاج المدافع والراجمات والهاونات ولديه القدرة على تلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات الأمنية وفق المواصفات المعتمدة عالميا، مبينا ان الزيارة تأتي في اطار التعاون المشترك مع وزارة الدفاع في المجالات العسكرية.

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