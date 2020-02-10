تأمين مواقع للحجر الصحي في ثلاث محافظات

2020/02/10 | 22:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

العمارة / سعد حسن

الكوت / حسن شهيد العزاوي

في إطارِ الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا) هيأت دوائر الصحة في النجف وميسان وواسط مواقع متكاملة للحجر الصحي تستخدم في حال الاشتباه باصابات الفيروس، وكثفت حملات التوعية والتثقيف خصوصا في المناطق النائية لبيان طرق انتقال الامراض الانتقالية وكيفية الوقاية منها.

واعلنت الصين ان فيروس (كورونا) المستجد اودى بحياة 908 اشخاص حتى الان بعدما سجّلت مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان بؤرة الوباء في وسط البلاد، 97 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، اما عدد الاصابات فقد ارتفع الى40 الفا و171 اصابة، وأصبحت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أكبر بكثير من تلك التي حصدها وباء (سارس).

مدير عام دائرة صحة النجف الدكتور رضوان الكندي قال بتصريح لـ”الصباح”: إنّ الدائرة خصصت اماكن لاقامة المسافرين الوافدين الى المحافظة من الصين مزودة بخدمات فندقية متكاملة وجميع المستلزمات الضرورية لحين انتهاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً وهي فترة حضانة فيروس (كورونا).

واوضح ان الموجودين في اماكن الحجر هم عراقيون وافدون من الصين، وقد تم حجرهم كاجراء احترازي وليس هناك اي اصابة بالمرض بينهم، إذ يقوم اطباء اختصاصيون باجراء جميع الفحوصات اللازمة لهم.

ويضيف الكندي في معرض حديثه ان الدائرة اتخذت اجراءات لمنع وصول الفيروس الى المحافظة، وهي خطوات معمول بها في كل دول العالم حاليا.

هذا وزار فريق متخصص من وحدة الامراض التنفسية الحادة النجف لمتابعة اماكن الحجر الصحي، وشدد على اتباع الخطوات الوزارية المطلوبة خلال الحجر وارتداء معدات الحماية الشخصية للملاك الصحي والمحجورين مع عدم اللقاء بالاقارب الا للضرورة القصوى بعد ارتداء جميع معدات الحماية الشخصية وتدريب المحجورين على التدابير اللازمة لمنع الاصابة بالعدوى.

ونوه مسؤول وحدة الامراض التنفسية ليث الموسوي بأنّ الزيارات التي تنفذها الوحدة تأتي ضمن توجيهات خلية الازمة الحكومية لغرض المتابعة المستمرة للوافدين المشمولين بالحجر الصحي، مبيناً ان الوحدة قامت برش الاماكن المخصصة للحجر بمادة الفركون المعقمة على ان تكون عملية الرش دورية كل خمسة ايام لمنع العدوى في حال وجود اصابة.

جدير بالذكر ان صحة النجف باشرت عقد ندوات تعريفية باعراض فيروس (كورونا) وطرق تجنب العدوى، كما تم توزيع نشرات وبوسترات في المدارس والمراكز الصحية تبين طرق الوقاية منه.

وفي ميسان، كثفت دائرة الصحة الزيارات الميدانية لشركات النفط الاجنبية لمتابعة تقويم اجراءات الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد واماكن الحجر والعزل.

افاد بذلك لـ”الصباح” المتحدث الرسمي لصحة ميسان محمد قاسم الكناني، لافتا الى قيام فريقين من الدائرة بزيارة تفقدية لشركات النفط الاجنبية منها (بتروجاينا) و(سينوك) الصينيتان، حيث تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي شركة نفط ميسان والشركات الصينية تضمن متابعة توفير التجهيزات والتاهب المبكر لمكافحة امراض الجهاز التنفسي ومنها فيروس (كورونا) المستجد.

ويضيف الكناني انه تم الاطلاع على اماكن الحجر والعزل ومدى جاهزيتها بحسب التعليمات والمواصفات الصحية، كما تمت متابعة عمل المراكز الصحية في الشركات والتنسيق والتواصل والاخبار في حال حدوث اصابات او الاشتباه في حدوثها.

في السياق نفسه، لفت نائب محافظ واسط رشيد البديري لـ”الصباح” الى تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ المهندس عادل الزركاني وعضوية مدراء دوائر الصحة والبيئة والماء والتربية، والاعلان عن التنسيق المشترك وتكثيف اللقاءات والاتصالات اليومية بين اعضاء الغرفة لمتابعة فيروس (كورونا) للحيلولة دون انتقاله الى المحافظة.

بدوره، اشار مدير عام صحة واسط الدكتور جبار الياسري لـ”الصباح” الى تسيير فرق جوالة في اقضية ونواحي المحافظة لنشر الوعي الصحي بين سكان المناطق النائية وتوزيع الملصقات التوعوية بشأن خطورة المرض وطرق الوقاية منه.

وذكر ان الدائرة هيأت ردهات خاصة في مستشفيات المحافظة لعزل اي اصابة محتملة بفيروس (كورونا)، مؤكدا ان المحافظة ما زالت خالية من الفيروس وبقية الامراض الانتقالية.

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