بسماية نعمة الخدمات تفسدها معاناة الطريق

2020/02/10 | 22:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

صرحٌ كبيرٌ يعكسَ نجاحَ تجربة الاستثمار، وما يرافقها من خدمات وبنى تحتية تحاكي المشاريع العملاقة في الدول المتقدمة، مشروع سكني مخطط ان يسكنه 600 الف مواطن في 100 الف وحدة سكنية..



انها بسماية او مدينة الاحلام كما يطلق عليها ساكنوها..

لكن فرحة الاهالي بامتلاك وحدة سكنية هناك لم تكتمل، فثمة مشكلة تكاد تكون مزمنة يعاني منها سكان المدينة تتمثل بصعوبة الوصول الى بغداد بسبب الزحام الشديد والفوضى المرورية في مدخل بغداد الجنوبي وبالتحديد في سيطرة جسر ديالى..

وتعزو مديرية المرور العامة، اسباب الزحام المروري في الطريق المذكور، الى تهالك الطرق، بسبب مركبات الحمل الكبيرة التي ادت الى حدوث تخسفات في الشارع الرئيس المؤدي الى المحافظات الجنوبية.

واوضح مدير اعلام المرور الرائد فادي عماد في تصريح لـ"الصباح" ان طريق بسماية طريق حيوي ومهم، كونه يمثل البوابة الجنوبية للدخول الى العاصمة من قبل مستخدمي الطريق القادمين من واسط والمحافظات الجنوبية الاخرى.

واضاف ان التخسفات والاضرار الحاصلة في هذا الطريق تسببت بزخم مروري عال، الامر الذي يعاني منه سكان مجمع بسماية، لدرجة تعيق وصولهم الى مناطق عملهم في مدينة بغداد.

وشدد عماد على اهمية ايجاد حل عاجل من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار، من خلال انشاء طريق خاص بسكنة بسماية يتناسب والكثافة السكانية للمدينة.

واشار الى ان مديرية المرور العامة منعت مرور مركبات الحمل الكبيرة عبر جسر ديالى، وخصصت لها طريقا باتجاه الجسر الفرنسي، خلال اوقات محددة، ما أسهم بتقليل الزخم المروري، الا ان تقادم الطريق ادى الى عودة الزحام من جديد.

ورغم ان الزحام في هذا المدخل هو مشكلة عامة يعاني منها جميع مستخدمي الطريق من المناطق القريبة والمحافظات الجنوبية، الا ان سكان بسماية هم المتضرر الاكبر كون اغلبهم من ارباب العمل سواء من موظفي الخدمة العامة او الكسبة الذين يضطرون للذهاب الى مدينة بغداد بشكل يومي حيث مصدر كسبهم، لاسيما انهم حصلوا على الوحدات السكنية بأسلوب التقسيط ويتوجب عليهم تسديد ثمنها على دفعات شهرية وهو ما يحملهم عبئاً يضاف الى اعباء الحياة الاخرى ومتطلباتها.

يذكر ان وزارة التخطيط كانت قد اعلنت المصادقة على انشاء طريق بسماية يربط المجمع بسريع محمد

القاسم.

وفي هذا الصدد، اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خص به "الصباح" ان مشروع انشاء طريق سريع الى مدينة بسماية مدرج ضمن موازنة العام الحالي، الا انه لم تتم احالة المشروع حتى الان.

واضاف ان المشروع الذي حددت مدة انجازه بسنتين، يبلغ طوله 50 كلم، يمتد من المجمع الى طريق محمد القاسم السريع، مشيرا الى ان الطريق يأتي ضمن المشاريع الحكومية، وخططها التي تهدف في احد جوانبها الى تشجيع السكن في هذه المناطق وتحويلها الى بيئة جاذبة، من اجل تقليل الكثافة السكانية داخل العاصمة.

من جهتها، كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن مشروع لتوسيع وتأهيل طريق بغداد بسماية.



وذكر مصدر فني في الهيئة لـ"الصباح" ان المشروع يشمل تأهيل طريق بسماية الحالي، بطول 20 كم، وينتهي بمسارين احدهما يرتبط بطريق محمد القاسم السريع والاخر بشارع قناة الجيش.

واضاف ان المشروع يشمل انشاء طرق خدمية على جانبي الطريق، وتأهيل وصيانة جسر الرستمية الحالي مع انشاء ممر ثان، اضافة الى انشاء عدة مجسرات لغرض استدارة المركبات والغاء الاستدارات الارضية التي تسبب اختناقات مرورية، وبالتالي تحقيق انسيابية بالحركة وتخفيف الزخم المروري الناجم عن مركبات الحمل.

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