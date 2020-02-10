نضال الربضي - ما وراء البحر

2020/02/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الربضي هناكمن على مقرُبة ٍ من شاطئ ٍ غريبسكنَّاألوانٌ من بشر ٍ غريبةكأنَّها السحابيمرُّ بطيئاًعلى جسدي مِنه ثقلْلا يخلو من حبورهناك َ صار َ هُنا لا ينامصوتٌ مثل معلِّم التَّاريخ ِ في مدرستي العتيقةله جِرسٌ و في كفَّيه ِ مُنعطف ٌ جديدٌو ألمْمن هناك َ بدأت ولادتي من جديدكمتاريس َ عتيقة ٍ في حقل ٍاحتلَّتِ الأرض طويلاًثم َّ سجدتأمام محراث ٍ ......

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