محمود محمد ياسين - الفهم المبتذل لقضية تطبيع السودان مع إسرائيل

2020/02/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_محمد_ياسين كتب أحدهم (زهير السراج) قائلا في أسلوب ركيك يفتقد للوعي الناقد أن الذين يعارضون التطبيع مع إسرائيل يتمسكون بأفكار لا توجد إلا في العصر الحجري تستخدم القضية الفلسطينية لإثارة العواطف.....ويذكر الكاتب أن هذه الأفكار هي أفكار القومية العربية والناصرية والبعث والاشتراكية العلمية والاسلام السياسي!!! وعجز محدثنا عن التعليق الصريح على موقف والدوافع السياسة لرعاة التطبيع الذين لم يبق له، وفق استعراضه لمو......

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