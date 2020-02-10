زكي رضا - رد على السيّدة نور عمر

2020/02/10 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا السيدة نور عمر المحترمة ..تحيّة طيبّةقبل أن أدخل معكم بحوار مبسّط للردّ على مقالتكم (رسالة مفتوحة لهيئة تحرير الحوار المتمدن) التي تنتقدون فيها إدارة الحوار المتمدن لعدم نشرها مقالة سابقة لكم، أودّ أن أذّكركم ومن خلال المفهوم الإسلامي الذّي تؤمنون به " إنّ الكمال لله وحده"، وبالتالي فأنّ موقعا كالحوار المتمدن أو غيره من المواقع قد تقع فيه بعض الأخطاء غير المقصودة نتيجة زخم العمل و......

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