اكتشاف فيروس لا يمتلك جينات في بحيرة صناعية بالبرازيل

2020/02/10 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت مجموعة من الباحثين شكلا جديدا من الفيروسات لا يحتوي على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمي.ووجد العلماء أن هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من الأميبا (جنس كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهي تعيش داخل الجسم بشكل طفيلي أو متعايش)، في بحيرة صناعية في البرازيل، كان أصغر بكثير […]

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