بهاء الاعرجي لـ”العهد”: السنة والكرد لن يتنازلوا عن مستحقاتهم مهما حصل

2020/02/10 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، ان المكونيين السني والكرد لن يتنازلوا عن مصالحهم بحكومة محمد علاوي مهما حصل.وقال الاعرجي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان ” علاوي لن يستجيب لاي ضغوط تمارسه الكتل عليه، و الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة مع تكليف علاوي”.واضاف ان ” […]

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