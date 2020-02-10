2020/02/10 | 22:19 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماع أمني “عالي المستوى” برئاسة الياسري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماع أمني “عالي المستوى” برئاسة الياسري) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماع أمني “عالي المستوى” برئاسة الياسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).