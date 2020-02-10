بعض الكتل تعرقل تشكيل الحكومة بشروط تعجيزية ومفاوضات لإقناع السنة بعدم المطالبة بوزارات

2020/02/10 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدهم قال ان الكرد يشترطون “المالية” مقابل دعم علاوي..نواب: بغداد – وعد الشمري: اكد نواب، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية اجبرت على قبول تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رهن دعمه بحصوله على وزارة المالية، فيما تحدثوا عن مفاوضات مع الكتل السنية لإقناعها بالتنازل عمّا تراه استحقاقها الانتخابي ...

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