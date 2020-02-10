خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين

2020/02/10 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتطال حتى مزدوجي الجنسية اذا هربوا الى دولهم بغداد ـ الصباح الجديد: اكد الخبير القانوني علي التميمي اهمية انشاء محكمة متخصصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان انشاء هذه المحكمة يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع السلطة التنفيذية والادعاء العام وحتى البرلمان” .واضاف :” ...

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