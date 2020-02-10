نائبان: اعلان الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وعلاوي مصر على بقائها مستقلة

2020/02/10 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: رجح النائب حسين عرب اعلان تشكيل الحكومة المقبلة، نهاية الاسبوع المقبل، في وقت اكد فيه النائب محمد الخالدي، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ما زال مصراً على ان تكون مستقلة رغم الضغوط التي تمارس عليه.وقال عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس :” ان علاوي ناقش مع ...

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