الاعلام الامني توضح بشأن انفجار جنوب بغداد

2020/02/10 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، توضيحاً بشأن انفجار وقع جنوب العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة تستقل عجلة، اقدمت على استهداف رتل أمني تابع لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية ، بواسطة رمي عبوة محلية الصنع".

واضافت أن "الانفجار ادى الى احتراق إحدى عجلات الرتل، دون خسائر بشرية، ضمن منطقة العدوانية على الطريق الدولي السريع".

بغداد اليوم- متابعة

نفى المتحدث باسم البنتاغون، توماس كامبيل، الاثنين (10 شباط 2020)، انسحاب القوات الامريكية من 15 قاعدة عسكرية في العراق.

وقال كامبيل خلال مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون إنه "ننفي صحة التقارير التي تتحدث عن انسحاب القوات ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، عقد اجتماع عالي المستوى يضم وزراء وقادة أمنيين، لفرض القانون بالتعاون مع المتظاهرين في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وذكر قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد ا

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من محافظة ديالى، الاثنين (10 شباط 2020)، بإصابة 3 مدنيين بهجوم استهدف مقهى شعبي شرقي بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "3 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة بهجوم استهدف مقهى شعبي في قرية الع

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