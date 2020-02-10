2020/02/10 | 22:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قالت “خلية الإعلام الأمني” في بيان مساء اليوم “أقدمت مجموعة مسلحة تستقل عجلة، على استهداف رتل أمني تابع لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية، بواسطة رمي عبوة محلية الصنع”.وأوضحت الخلية ان الاستهداف “ادى الى احتراق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: مجموعة مسلحة استهدفت رتلا أمنيا تابعا لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: مجموعة مسلحة استهدفت رتلا أمنيا تابعا لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).