2020/02/10 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً أمنياً تابعاً لإحدى الشركات العاملة في العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً أمنياً تابعاً لإحدى الشركات العاملة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).