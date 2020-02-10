انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة دمشق

2020/02/10 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر سورية محلية، اليوم الاثنين، إن سيارة انفجرت وسط العاصمة دمشق.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن “الصوت الذي سمع في حي المزة بدمشق، هو انفجار ناجم عن عبوة مزروعة بسيارة”.وقتل 3 مدنيين وأصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها […]

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