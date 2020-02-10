إعلاميون ل”ايزيدي 24″، الإعلام العراقي اهمل القضية الايزيدية لانها لا تناسب سياساته

2020/02/10 | 22:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم قبل هجوم تنظيم داعش الارهابي على مناطق الايزيدية كانت مناطقهم تعاني من قلة الخدمات ولم تهتم بها الحكومتين الاقليم والمركز، بعد دخول داعش اليها وتحريرها اصبحت مناطقهم مدمرة وتحتاج الى خدمات أكثر من السابق، و الايزيديين نفسهم يحتاجون المزيد من الإهتمام.بينما يمر الايزيديين في مرحلة صعبة ويعملون على …

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