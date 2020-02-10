ديالى:اصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة بمقهى شعبي شمال بعقوبة

2020/02/10 | 22:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة بمقهى شعبي شمال بعقوبة بمحافظة ديالى.وقال المصدر، انه “تم اصابة 6 مدنيين في حصيلة اولية لانفجار قنبلة بمقهى شعبي […]

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