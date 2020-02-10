2020/02/10 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات القتلى في هجوم للجيش التركي على نظيره السوري في إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى في هجوم للجيش التركي على نظيره السوري في إدلب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى في هجوم للجيش التركي على نظيره السوري في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).